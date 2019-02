SGP’er Ruissen bepleit nooduitgang in muntunie voor zwakke eurolanden

Europa moet in de muntunie “een nooduitgang” maken voor de zwakke eurolanden zodat zij weer hun eigen nationale munt kunnen gebruiken.

Dat stelde Bert-Jan Ruissen, de eerste SGP-kandidaat op de CU/SGP-lijst bij de komende Europese verkiezingen, zaterdag tijdens een SGP-congres in Amersfoort. Het ontbreken van zo’n nooduitgang noemde hij “de belangrijkste fout” die Europa maakte.

“Wat ons betreft komt zo’n nooduitgang er alsnog. Doen we dat niet, dan komen we in een transferunie terecht, waarbij voortdurend grote sommen geld van Noord- naar Zuid-Europa moeten gaan om de eurozone bij elkaar te houden. Dat kan toch niet de bedoeling zijn?”

Volgens Ruissen moet het roer om in Brussel: “De afgelopen jaren zagen we vooral een roep om meer: Méér macht, méér geld, méér Brussel. Het moet echt anders. Europa is geen Amerika en dat willen we er ook niet van maken. Europa is een continent met verschillende volkeren, elk met zijn eigen geschiedenis, eigen taal en eigen tradities. Alleen al daarom moet het hele idee van een Europese superstaat en machtsconcentratie in Brussel voor eens en voor altijd van tafel.”

Volgens Ruissen had Europa dat eerder moeten bedenken: “Dan hadden we de Britten er gewoon bij kunnen houden.” Het is volgens de SGP-kandidaat beter om lidstaten meer ruimte te geven voor eigen keuzes: “Stop met dagdromen over een Europees leger, over Europese belastingen en Europees onderwijsbeleid. Stop met Brusselse voorschriften over vaderschapsverloven.”

Ruissen waarschuwde er echter ook voor om niet het kind met het badwater weg te gooien: “We zeggen ook samenwerken. Sowieso voor het bedrijfsleven dat echt niet gebaat is met nieuwe grensbarrières.”

Ook het klimaatvraagstuk vraagt om samenwerking: “Als wij hier onze kolencentrales gaan sluiten en vervolgens onze stroom gaan importeren uit andere Europese landen met centrales die vervuilender zijn, dan zijn we toch echt niet goed bezig.”

Ruissen wil in en buiten Europa opkomen voor Bijbelse gerechtigheid: “Ik denk daarbij aan mensen die op welke manier dan ook worden uitgebuit als slaaf en aan vervolgde christenen. Maar ik denk zeker ook aan het bevorderen van vrede en gerechtigheid in het Midden-Oosten.”

Volgens Ruissen zijn er in Europa nog duizenden vacatures zijn voor thuiswerkers: “Die vindt u niet in de krant. Ik doel op 1 Timotheüs 2 vers 2, waar we opgeroepen worden te bidden voor de overheid. Heel belangrijk werk. Paulus schrijft: ‘Want dat is goed en aangenaam voor God, onzen Zaligmaker’.”