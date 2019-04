SGP en FVD stellen samen vragen over klimaat

De SGP en Forum voor Democratie (FVD) hebben samen vragen gesteld over het verduurzamen van woningen aan minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat.

SGP en FVD willen weten of mensen de vrijheid houden om zelf te bepalen of ze hun huis verduurzamen. De partijen vrezen dat mensen in de toekomst gedwongen zullen worden om bijvoorbeeld hun huis te isoleren. SGP-Kamerlid Chris Stoffer: „Ik wil dat huishoudens de vrijheid houden om te kunnen beslissen wat ze wel of niet doen.”

Onder meer werkgeversorganisatie VNO-NCW twijfelt aan de kostenberekening van het kabinet, waarin het verduurzamen van een huis gemiddeld 15.000 euro zou kosten.