SGP en D66: Basisbeurs voor middeninkomens

De Tweede Kamerfracties van D66 en SGP vinden dat studenten van ouders met middeninkomens weer een ‘gratis’ basisbeurs moeten ontvangen.

Dat staat in een stembusakkoord dat D66-Kamerlid Jan Paternotte en zijn SGP-collega Roelof Bisschop sloten. De partijen gaan daarin de verplichting aan om zich tijdens de kabinetsformatie na de Tweede Kamerverkiezingen van maart volgend jaar in te zetten voor terugkeer van de studiebeurs.

Paternotte: „Het idee dat ouders met middeninkomens geld genoeg hebben om de studie van hun kinderen te kunnen betalen, klopt gewoon niet.” Bisschop: „Het huidige leenstelsel houdt echt te weinig rekening met de middeninkomens. Veel studenten moeten zich behoorlijk in de schulden steken met alle gevolgen van dien voor hun latere hypotheekaanvraag.”

Tijdens de algemene politieke beschouwingen over de begroting van volgend jaar, enkele weken geleden, bleek dat SGP-fractievoorzitter Van der Staaij en D66-fractievoorzitter Jetten beiden vonden dat de basisbeurs voor studenten van ouders met middeninkomens moet terugkeren. Van der Staaij diende een motie in om dit te bereiken, maar D66 wilde de motie niet mee ondertekenen omdat er geen financiële dekking aanwezig was.

Door een stembusakkoord te sluiten, schuiven de partijen het probleem van de financiering door naar de kabinetsformatie. Terugkeer van de basisbeurs voor de middeninkomens kost de schatkist enkele honderden miljoenen euro’s per jaar.

Paternotte: „We zien de afgelopen weken de ene na de andere partij met een eigen voorstel voor studiefinanciering komen. Dat is goed, maar het mag niet bij beloftes blijven. D66 en SGP nodigen alle andere partijen daarom van harte uit om mee te doen aan dit stembusakkoord.” Bisschop: “Laten we nu met elkaar zeggen dat het op deze manier niet langer kan. We moeten dit nijpende gat zo snel mogelijk dichten.”

Het leenstelsel trad in werking tijdens het tweede kabinet-Rutte, waarin VVD samenwerkten. Omdat studenten nu moeten lenen voor de basisbeurs, bespaart de overheid een miljard euro per jaar. Dat geld wordt gestoken in kwaliteitsverbetering van het hoger onderwijs. CDA, PvdA, CU en GroenLinks spraken zich ook al eerder uit voor terugkeer van de basisbeurs.