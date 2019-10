SGP dreigt tegen wet Wajong te stemmen

De SGP dreigt tegen de plannen van het kabinet te stemmen om de regels voor Wajong, de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor jongeren, aan te passen. Door de kabinetsplannen kunnen Wajongers in korte tijd 50 procent van hun inkomen verliezen, denkt SGP-Kamerlid Chris Stoffer.

Om dit te voorkomen, wil de SGP de Wajongers beter beschermen en een inkomensval voorkomen. Het kabinet wil ervoor zorgen dat werken voor mensen die (deels) arbeidsongeschikt zijn meer loont. Dat vindt Stoffer een goed uitgangspunt, maar hij zou het oneerlijk vinden als Wajongers in korte tijd hun halve inkomen kunnen verliezen. „Daar ga ik niet in mee”, zegt Stoffer daarover. „Wajongers bevinden zich in een kwetsbare positie, die voor langere tijd bescherming tegen inkomensverlies nodig hebben.”

Stoffer dient woensdagavond bij het debat in de Tweede Kamer een amendement in om een inkomensval te voorkomen. Als de regering vasthoudt aan haar voornemens, zal de SGP tegen de plannen stemmen.