SGP doet mee in 100 gemeenten, CU in 170

Maandag was de laatste dag waarop de kandidatenlijsten voor de raadsverkiezingen in maart konden worden ingediend. De SGP doet mee in precies 100 gemeenten: 59 zelfstandige lijsten, 38 in combinatie met de ChristenUnie en 3 waar SGP’ers op een gecombineerde plaatselijke christelijke lijst staan (Buren, Waddinxveen en Wijk bij Duurstede).

De partij doet na een aantal jaren afwezigheid weer mee in Amersfoort en Harderwijk, en voor het eerst in Amsterdam, Hardenberg en Smallingerland. In Hardenberg is Bert Hutten (59) lijsttrekker. Hij is scriba van de gereformeerde kerk hersteld in Bergentheim/Bruchterveld.

In Smallingerland is Hendrik de Boer uit Opeinde lijsttrekker. Als eigenaar van een agrarische groothandel in Drachten werd hij in 2016 veroordeeld voor discriminatie wegens het weigeren van een homoseksuele stagiair.

Eind dit jaar hoopt de SGP mee te doen in veertien gemeenten waar een herindeling plaatsheeft.

De ChristenUnie doet voor het eerst mee in de gemeenten Hoorn, Leiderdorp, Midden-Delfland, Roosendaal (NB) en Wijdemeren. De partij doet in 170 gemeenten mee: in 130 zelfstandig, in 38 dus met de SGP en in 2 met de plaatselijke groeperingen.

De jongste kandidaat is Matthijs van der Ploeg uit Leusden, die in mei 18 hoopt te worden. Verder zijn er negen kandidaten jarig op de verkiezingsdag, 21 maart. „Volgens onze statisticus klopt dat precies”, aldus Floris Pronk van het partijbureau dinsdag. Daarnaast heeft de ChristenUnie in Amsterdam, „ons grootste focuspunt”, Barneveld en Den Haag (samen met de SGP) de langste lijsten, met vijftig kandidaten.