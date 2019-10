SGP, DENK en FVD vliegen elkaar in de haren over minaretten

SGP-Kamerlid Bisschop, zijn DENK-collega Öztürk en FVD-fractievoorzitter Baudet zijn elkaar in de haren gevlogen over kerkklokken en minaretten.

Bisschop stelde tijdens de begrotingsbehandeling van het ministerie van Binnenlandse Zaken, die dinsdag plaatsvond, de kwestie van versterkte gebedsoproepen vanaf minaretten bij moskeeën aan de orde. Die komen in steeds meer stadswijken voor. Bisschop wil regels om die versterkte gebedsoproepen te voorkomen.

Het punt van de SGP’er is dat gebedsoproepen vanaf minaretten geloofsbelijdenissen zijn. Vooral voor mensen die vanwege vervolging of onderdrukking hun thuisland zijn ontvlucht, kan dat heftig zijn, zo poneerde Bisschop.

DENK-Kamerlid Öztürk reageerde en zei dat „gelovigen” elkaar onderling moeten steunen en vroeg zich af of de SGP de weg wil openen om gebedsoproepen vanaf moskeeën te verbieden.

Bisschop prikkelde de DENK’er door te stellen: „Misschien kunnen we elkaar vinden. Stel nu dat moskeeën een kerkklok in de minaret hangen.” Daarop reageerde Öztürk als door een wesp gestoken. „U moet zich schamen dat uw achternaam Bisschop is.” Dat was de SGP’er niet van plan en hij wees erop dat het niet bij de mores van het parlement hoort om elkaar persoonlijk aan te vallen en daar zelfs iemands achternaam voor te gebruiken.

SGP wil oproep tot gebed verbieden



Volgens de @SGPnieuws zijn luidende kerkklokken niet vergelijkbaar met de oproep tot het gebed voor moslims.

Volgens @SelcukOzturkNL moet Kamerlid Bisschop zich als gelovige schamen voor zijn achternaam. pic.twitter.com/6Wz0uiex5M — DENK (@DenkNL) October 29, 2019

Vervolgens mengde FVD-voorman Baudet zich ook in het debat. „Ik ben een vriend van de SGP, maar ik vind dat de heer Bisschop op dit punt te zwak is. De SGP zou zich veel uitdrukkelijker kunnen uitspreken tegen die afschuwelijke gebedsoproep van die vervelende minaretten die veel te hoog zijn, van die veel te dominante moskeeën in onze straten in ons land. U hoeft zich niet zo nederig en voorzichtig op te stellen. Wees trots op Nederland. Wees trots op onze fantastische religie, de beste religie die er ooit geweest is en draag dat uit.”

Maar volgens Bisschop is het lastig om in een democratische rechtsstaat te kiezen voor de bevoorrechting van een geloofsgemeenschap. Volgens Baudet, die verwees naar Frankrijk waar de staat het christelijk erfgoed beschermt, kan Nederland ook zeggen dat we „een bepaald nationaal cultureel erfgoed” hebben. „In gelijke gevallen worden zaken gelijk behandeld, maar dit zijn geen gelijke gevallen.”