SGP: Dankbaar dat we gelijk blijven

Rond half twaalf woensdagavond ziet het er naar uit dat de SGP op tal van plekken op de biblebelt stabiel blijft. Dat valt te beluisteren onder de rekenmeesters van de SGP, die in Ede bijeen zijn. ,,Vier jaar geleden hadden we enkele tientallen zetels winst. We zijn dankbaar dat we die zetels konden vasthouden”, zegt Cornel van Beek, fractiemedewerker van de SGP-Kamerfractie.

Onder meer in Rijssen is het aantal stemmen op de SGP nagenoeg gelijk gebleven.

Vreugde is er over ontwikkelingen in Leiderdorp. Daar heeft de CU-SGP een zetel in de wacht gesleept. Dat betekent dat SGP’er Geert Schipaanboord in de raad komt. In voorbije jaren maakt hij deel uit van de CDA-fractie in Leiderdorp.