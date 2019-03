SGP: Bruins moet nieuwe fraude abortusklinieken voorkomen

Minister Bruins (Medische Zorg) moet maatregelen treffen om nieuwe subsidie- of declaratiefraude door abortusklinieken te voorkomen.

Daar heeft de SGP woensdag op aangedrongen.

Tussen 2012 en 2015 brachten de CASA-abortusklinieken tegen de regels in per hulpvraag van een onbedoeld zwangere vrouw meerdere consulten of ingrepen in rekening. Hierdoor ontvingen zij voor meer dan 2 miljoen euro aan onterechte subsidies.

Volgens het OM legden het College voor Zorgverzekeringen en ambtenaren van het ministerie de regels echter verschillend uit waardoor er te weinig grond is voor vervolging.

Het OM onderzocht ook een overeenkomst die de abortuskoepel sloot met een diagnostisch centrum voor het zo slim mogelijk declareren van diagnostisch onderzoek. Het centrum maakte daarbij de echo bij vrouwen die door de huisarts werden doorverwezen. CASA diende vervolgens de declaratie in, omdat door instellingen waar een medisch-specialist zoals een gynaecoloog werkzaam is een hoger bedrag in rekening kan worden gebracht. De deal leverde zo’n 1,8 miljoen extra op.

Het OM stelt vast dat beide clubs vanuit een commercieel belang bewust op zoek gingen naar een nieuw verdienmodel. Denkbaar is volgens justitie echter dat CASA het idee kon krijgen niet onjuist te handelen. De organisatie ging namelijk bij diverse terzake deskundigen te rade, maar ontving tegenstrijdige adviezen. Al met al is het middel van strafvervolging volgens het OM daarom te zwaar.

Justitie laat het aan het ministerie om de normen nader te verduidelijken. De SGP wil weten welke concrete stappen Bruins daarvoor onderneemt. De partij omschrijft CASA’s handelwijze als „zeer onwenselijk” en wil van de bewindsman weten of hij dat oordeel deelt.