SGP blijft de grootste in Zaltbommel

Ook na hertelling heeft de SGP bij de gemeenteraadsverkiezingen in Zaltbommel de meeste stemmen in de wacht gesleept.

De partij kwam nu uit op 2529 stemmen, twee meer dan bij de aanvankelijke uitslag. Naast concurrent ZVV bleeft nipt achter. Ook deze lokale partij kreeg er via de hertelling twee stemmen bij en steeg van 2525 naar 2527. Beide fracties blijven hierdoor op vier zetels staan.

Het CDA kreeg er bij de hertelling acht stemmen bij en ging van 1770 naar 1778. De overige partijen bleven gelijk.

De hertelling was nodig, omdat een inwoner meldde dat hij gestemd had op SGP-er Lennart Van den Berg – nummer vijf op de lijst -maar dat die stem niet terug te vinden was in de uitslag. Ook andere inwoners zouden op Van den Berg hebben gestemd.

Deze melding bleek te kloppen. In stembureau ’t Slot in Gameren bleken de stemmenaantallen van de nummers 4 en 5 van de SGP te zijn omgewisseld. Inderdaad werden op dat bureau stemmen op kandidaat Van den Berg uitgebracht, zoals in de afgelopen week aan de gemeente werd gemeld.

Ook behaalde in dit stembureau de SGP een stem meer dan eerder was vastgesteld.