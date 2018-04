SGP biedt Kamer kunstwerk aan

De SGP heeft donderdag ter gelegenheid van haar honderdste verjaardag een kunstwerk aangeboden aan de Staten-Generaal.

Het kunstwerk is gemaakt door Jan den Ouden. Het bestaat uit drie lagen glas tegen een roomwitte achtergrond. Op de achterste laag staat het portret van Willem van Oranje. Dat is opgebouwd uit meer dan duizend handgeschreven voornamen van SGP’ers en andere Nederlanders.

De middelste laag is een gekalligrafeerde tekst van het eerste en zesde couplet van het Wilhelmus. De voorste laag beeldt de Nederlandse vlag uit. Kunstenaar Den Ouden drukt met het kunstwerk uit dat het volkslied bij de volksvertegenwoordiging hoort, net als de Nederlandse vlag in de plenaire zaal. „Hiermee wordt het Wilhelmus onder het volk gebracht”, zei hij donderdag.

Het kunstwerk hangt in de centrale hal van de Tweede Kamer (de Statenpassage), waar het voor iedereen te bezichtigen is. Voorafgaand aan de onthulling ervan door Tweede Kamervoorzitter Arib en Eerste Kamervoorzitter Broekers-Knol zong een gelegenheidskoor onder leiding van Peter Wildeman in de Statenpassage drie coupletten uit het volkslied.

Verjaardag van 100-jarige SGP in de Tweede Kamer. Tip: geluid aan! #SGP pic.twitter.com/RgKwTrzOAd — Alexander Bakker (@alexanderbakker) 26 april 2018

SGP-partijvoorzitter Van Leeuwen greep de onthulling van het kunstwerk aan om te zeggen dat het „heel goed” is om kleine bevolkingsgroepen ook te betrekken bij de politiek. „Hoe je het ook wendt of keert, door deze mogelijkheid te bieden, geef je minderheden een kans om zich betrokken te voelen bij en op het wel en wee van Nederland.”

SGP’ers zijn „betrokken staatsburgers”, ging hij verder. „Tegen die achtergrond heeft de SGP gezocht naar een passend en blijvend aandenken aan ons jubileum. Uiteindelijk is de keus gevallen op een kunstwerk waarin duidelijk gesymboliseerd wordt dat onze partij een nationale partij is en dat ook wil zijn.”

Met het aanbieden van deze kunstuiting legt de SGP „de verbinding naar het verleden, met de hoop dat het inspirerend mag zijn voor het heden en de toekomst”, aldus Van Leeuwen. „Maar het cadeau laat óók ons hart zien, de drijfveer van waaruit SGP’ers in het leven staan, en dus ook in de politiek. „Vrees God, houdt Zijn geboden, want dat betaamt alle mensen.” Deze Bijbeltekst staat niet voor niets op de gevelsteen die ons partijkantoor in Rotterdam siert.”

Kamervoorzitter Arib liet weten blij te zijn dat naast het eerste ook het zesde couplet van het Wilhelmus op het kunstwerk zichtbaar is. „In die strofe wordt immers, naast het bouwen op God, de bevrijding van Nederland uit tirannie bezongen. Geen wonder dat juist dát couplet ons tijdens herdenkingen zoals op 4 mei massaal kippenvel bezorgt. Of we nu gelovig zijn of niet.”

SGP bestaat 100 jaar. Partij schenkt de Tweede Kamer een kunstwerk #SGP pic.twitter.com/W6v4vID42O — Alexander Bakker (@alexanderbakker) 26 april 2018

Arib noemde het kunstwerk „misschien wel symbolisch voor de ontwikkeling van de SGP in de afgelopen honderd jaar: Standvastig op de boodschap, maar speels in het uitdragen daarvan.”

Als staatsrechtelijk geweten van de Kamer, is de SGP ook nu „van uitzonderlijke waarde voor het functioneren van onze democratie”, vervolgde Arib. Ze roemde verder de „respectvolle toon in het debat” die SGP-Kamerleden aanslaan. „Uw open geest ten aanzien van andermans argumenten. In mijn ogen typeert dát het meest de SGP. Een inhoudelijk gedreven partij die niet houdt van politieke spelletjes of polarisatie, maar in een open dialoog constructief zoekt naar het gemeenschappelijke. In een parlementaire democratie als de onze is dat van grote betekenis.”