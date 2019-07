SGP-bestuur maakt sneller werk van crisis rond VOE

Het partijbestuur van de SGP is in een hogere versnelling gegaan bij het oplossen van de crisis bij de stichting Vormingsactiviteiten Oost-Europa (VOE).

„Medio volgende week hopen we beter zicht te hebben op hoe het partijbestuur deze kwestie goed kan afronden”, zegt een woordvoerster van partijvoorzitter Peter Zevenbergen.

Vorige week zei Zevenbergen nog, onder meer in het Reformatorisch Dagblad, dat het VOE-bestuur tot september de tijd kreeg om te reageren op een rapport van vertrouwenspersoon Rien Hoek. In dat rapport worden naar verluidt harde noten gekraakt over onder meer een „onveilige werkomgeving” bij VOE en over het onterecht halveren van het arbeidscontract van een werknemer.

De werknemer had zich kritisch uitgelaten over de volgens hem bij VOE al vele jaren bestaande praktijk dat bestuursleden subsidiebedragen van het ministerie van Buitenlandse Zaken gebruiken voor reizen zonder aantoonbaar nut. Na die kritiek werd zijn arbeidscontract gehalveerd. Daarop stapte hij naar vertrouwenspersoon Hoek, die een rapport schreef.

Diverse landelijke media pakten deze en vorige week groot uit over het uitgelekte rapport. Zo kopte de Telegraaf op de voorpagina: ”SGP op stelten. Intimidatie, verkwisting en agressie binnen commissie.”

Het partijbestuur, waarvan een delegatie vrijdagavond over de crisis vergaderde, ging daarop in een hogere versnelling. Het VOE-bestuur vergadert naar verluidt maandagavond.