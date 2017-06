SGP: Agent in uniform op Gay Pride schendt neutraliteit

De SGP vindt de aanwezigheid van agenten in uniform op de Gay Pride afbreuk doen aan de neutraliteit van de politie. „De SGP vindt dit niet passen bij het uitgangspunt dat er geen zichtbare uitingen zijn van welke lifestyle dan ook”, aldus Tweede Kamerlid Roelof Bisschop.

De bezwaren van de christelijke partij gelden overigens niet alleen voor de Gay Pride, maar ook voor andere demonstraties. Bisschop sprak donderdag tijdens het debat in de Kamer over het diversiteitsbeleid bij de politie. Aanleiding hiervoor was het bericht dat de politie in Amsterdam hoofddoekjes zou willen toestaan omdat dit er een bijdrage aan kan leveren om meer mensen van verschillende achtergronden aan te trekken.

Zowel minister Stef Blok (Veiligheid en Justitie) als de korpsleiding heeft gezegd dat een hoofddoek bij het uniform niet zal worden toegestaan.