Senator Sent topkandidaat voor Rekenkamer

PvdA-senator Esther-Mirjam Sent (1967) is de belangrijkste kandidaat om lid van de top (het college) van de Algemene Rekenkamer te worden. De hoogleraar Economie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen staat op de eerste plaats van de aanbevelingslijst. Dat maakte de instelling woensdag bekend.

De lijst telt in totaal zes namen. Onder hen zijn drie (oud-)leden van de Tweede Kamer. Het gaat om zittend PVV-Tweede Kamerlid Tony van Dijck en de voormalige Kamerleden Ewout Irrgang van de SP en Roland van Vliet, die begon bij de PVV, maar zich later afscheidde.

Een commissie van de Tweede Kamer komt nu met drie personen waaruit de Tweede Kamer een nieuw collegelid kiest. Het college bestaat uit drie man. De andere leden zijn Arno Visser (president) en Francine Giskes. Er is een vacature in het college ontstaan door het vertrek van Kees Vendrik.