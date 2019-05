„Senaatsvoorzitterschap niet voor FVD”

Het is vrijwel uitgesloten dat het voorzitterschap van de Eerste Kamer in handen komt van Forum voor Democratie (FVD). Die partij kan niemand leveren met ervaring, die "geschikt" is voor deze functie, zeggen bronnen binnen de regeringspartijen. "Ga er maar vanuit dat het iemand van de coalitie wordt."

Forum eindigde maandag bij de Eerste Kamerverkiezingen als grootste. De partij haalde evenveel zetels als de VVD (twaalf), maar kreeg wel meer stemmen. Maar volgens coalitiebronnen betekent dat niet dat Forum het senaatsvoorzitterschap kan opeisen. "Die regel bestaat niet." Een ingewijde wijst erop dat geen van de Forum-senatoren eerder in de Eerste Kamer heeft gezeten, ook niet voor een andere partij. "Je gaat iemand zonder enige ervaring toch geen voorzitter maken?"

Wie dan wel voorzitter wordt, is nog onduidelijk. Op dit moment ligt de functie in handen van Ankie Broekers-Knol (VVD). Die keert echter niet terug in de senaat. Dat VVD-lijsttrekker Annemarie Jorritsma haar opvolgt wordt door een van de bronnen niet waarschijnlijk geacht.