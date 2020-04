Senaat wil eerst advies over vaccinatiewet

De Eerste Kamer gaat pas verder met het bespreken van de initiatiefwet van D66 over vaccinatie in de kinderopvang na advies van de Raad van State.

Dinsdag stemde de Senaat in met een verzoek van SGP’er Schalk om de raad zo’n adviesvraag voor te leggen. Die richt zich op het onderdeel van de wet waarin staat dat het uitsluitend toelaten van gevaccineerde kinderen hoe dan ook niet betekent dat het kinderopvangcentrum in strijd met de Algemene wet gelijke behandeling een indirect onderscheid maakt op grond van godsdienst of levensovertuiging. D66-initiatiefnemer Raemakers nam deze passage pas op in de wettekst tijdens de behandeling door de Tweede Kamer, toen de gebruikelijke advisering door de Raad van State al was geweest. Schalk wil weten of de passage in lijn is met de Grondwet, voordat de Senaat over de wet stemt.