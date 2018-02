Senaat voorzichtig positief over donorwet

Het debat in de Eerste Kamer over het voorstel voor een nieuw systeem van donorregistratie blijft spannend. De senaat buigt zich voor de tweede week op rij over het voorstel van Tweede Kamerlid Pia Dijkstra (D66) om mensen voortaan donor te laten zijn, tenzij ze daar bezwaar tegen maken. En hoewel het nog verre van zeker is, leek de teneur dinsdag voorzichtig positief. De senaat stemt volgende week over het initiatiefwetsvoorstel.

Vorige week was de stemming nog aanzienlijk anders. Dat het debat een week werd uitgesteld was daar zelfs een gevolg van. Onder meer de PvdA en het CDA zaten nog met veel vragen en wilden via een brief opheldering van Dijkstra. Er waren onder meer veel zorgen over de onaantastbaarheid van het menselijk lichaam en de rol van nabestaanden. In haar brief gaf Dijkstra aan dat net als nu nabestaanden in de praktijk het laatste woord houden over donatie, al krijgen ze geen officieel veto. Dit leek in ieder geval PvdA-senator Jopie Nooren tevreden te stellen.

Een aantal partijen, waaronder de PvdA, stelde voor om een landelijke norm op te stellen voor artsen, zodat er bij bezwaren van nabestaanden geen donatie zal plaatsvinden. Die landelijke standaard moet dan op een later moment worden vastgelegd in de wet. Dijkstra gaf aan dat een landelijk protocol haar ,,de juiste weg’’ lijkt.

Om het wetsvoorstel aan te nemen zijn 38 stemmen nodig. De meeste fracties laten hun leden vrij een eigen afweging te maken. D66 en de SP zullen voor stemmen. Hetzelfde geldt voor drie van de vier GroenLinks-senatoren. Daarmee staan de voorstanders op 22 stemmen. De PVV, de ChristenUnie, de SGP, de Partij voor de Dieren en een enkele GL-senator stemmen tegen, een totaal van zeventien stemmen. De overige partijen zijn verdeeld, of hebben nog geen knoop doorgehakt.