Senaat voor spoedwet stikstof; boer krijgt kansent

De Eerste Kamer heeft dinsdagavond voor de ”Spoedwet aanpak stikstof” gestemd, met daarin maatregelen om de bouw weer op gang te krijgen.

Kleine partijen hielpen de coalitie aan een meerderheid. Naast 50PLUS en SGP stemden ook de Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF) en de Groep Otten voor.

De Eerste Kamer debatteerde dinsdag urenlang met minister Carola Schouten (Landbouw) over het wetsvoorstel. De partijen die in de Tweede Kamer voor stemden, hebben samen geen meerderheid in de senaat. Daarom was steun van de OSF en Groep Otten nodig. Overigens liet ook 50PLUS lange tijd in het midden of haar senatoren de wet zouden steunen.

Voor de stemming in de senaat kwam onverwacht een groep boeren naar het Binnenhof in Den Haag. Het getoeter van de tractoren zou in de plenaire zaal van de Eerste Kamer te horen zijn geweest.

Peter Schalk, SGP-senator ontkent dat de SGP meegestemd zou hebben met een ‘rechts motorblok’. „Voor ons is van belang dat we alle sectoren goed willen helpen. Ik heb het zelf een paardensprong genoemd, twee stappen vooruit en een naar rechts. Zo is er nu ruimte gecreëerd voor de bouw en voor de grondwerkers.”

Daarnaast heeft de SGP ruimte gevraagd voor de boeren. „Daarbij hebben we geprobeerd verbeteringen en verduidelijking te realiseren. Zo heb ik nadrukkelijk een toezegging van de minister gekregen dat er duurzame ontwikkelruimte voor boeren mogelijk blijft.” De Kamer aanvaardde een motie van de SGP die onder andere vraagt om openheid te geven over stikstofrekenmethodes.

Volgens de ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland biedt de wet een basis om uiteindelijk uit de crisissfeer komen. „Maar met alleen een wet zijn we er bij lange na nog niet. Nu komt het aan op actie en uitvoering van zaken”, zo klinkt het. Ze pleiten onder meer voor het zo snel mogelijk instellen van een landelijke drempelwaarde voor zowel stikstofoxide als ammoniak.

De instemming van het parlement is belangrijk voor het kabinet. Veel bouwprojecten liggen stil sinds de rechter in juli een streep zette door het overheidsbeleid voor de uitstoot van stikstof.