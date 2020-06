Senaat steunt wetswijziging om schuldenaar eerder te signaleren

De Eerste Kamer heeft voor een wetswijziging gestemd die moet zorgen dat mensen met schulden eerder in beeld komen bij gemeenten, die hen hierbij kunnen helpen. Het delen van gegevens van mensen met betalingsachterstanden bij bijvoorbeeld zorgverzekeraars en woningcorporaties moet dit makkelijker maken.

Op die manier kunnen gemeenten mensen sneller helpen, voordat de schulden voor grote problemen zorgen. Nederland telt naar schatting 1,4 miljoen huishoudens met forse schulden. Mensen met zogenoemde problematische schulden komen vaak in een lang traject terecht om deze, met behulp van de gemeente, af te betalen.

Dat deze mogelijke schulden eerder worden gesignaleerd, „kan echt verschil uitmaken in de levens van mensen”, zegt staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken). „Want door er vroeg bij te zijn voorkomen we dat mensen terecht komen in een uitzichtloze schuldensituatie.”

Haar ministerie benadrukt dat het uitwisselen van de gegevens „altijd doelgericht en zorgvuldig” en volgens de privacyregels gebeurt.