Senaat stemt in met vereenvoudiging regels ruimtelijke ordening

De Eerste Kamer heeft het groene licht gegeven aan de Omgevingswet. Dat is een enorme operatie om de regelgeving rond ruimtelijke ordening en leefomgeving te vereenvoudigen. Het moet ervoor zorgen dat burgers en bedrijven sneller vergunningen krijgen bijvoorbeeld voor verbouwingen.

De Omgevingswet lag de laatste tijd geregeld onder vuur. Critici vrezen een juridische chaos en hoge kosten. Ook zou het er niet overzichtelijker op worden. Verder zijn er zorgen over de digitalisering. Met het wetsvoorstel worden 26 wetten ineengeschoven. Het is de grootste wetswijziging sinds 1848.

„Ik ben blij met de steun in de Eerste Kamer, wij hebben een scherp en constructief debat gevoerd over participatie, rechtsbescherming en een zorgvuldige invoering”, reageert minister Stientje van Veldhoven (Wonen en Milieu).

De invoering van de wet is een paar keer uitgesteld. De wet zou oorspronkelijk in 2018 in werking treden, maar die datum werd niet gehaald. Ook 2019 bleek niet mogelijk. De wet moet nu op 1 januari ingaan, maar deze zomer valt pas het definitieve besluit. Het kabinet heeft 90 miljoen euro vrijgemaakt voor de invoering.