Senaat stemt in met UBO-register

Met de stemmen van FVD, PVV en SGP tegen stemde de Eerste Kamer dinsdag voor het wetsvoorstel dat voorziet in het zogeheten UBO-register.

Het wetsvoorstel beoogt witwassen en terreurfinanciering tegen te gaan en verplicht in dat kader allerlei instanties, ook kerken, zich te laten registreren in het zogeheten UBO-register. Omdat hierover in de Senaat vragen leefden, vroeg de Eerste Kamer om een extra advies van de Raad van State.

SGP-senator Schalk verwees dinsdag in een stemverklaring naar dit advies. „De Raad geeft aan dat bestuurders van kerkgenootschappen –ik denk dan in het bijzonder aan de Joodse gemeenschap en vluchtelingenkerken– onevenredige risico’s kunnen lopen of anderszins aan onwenselijk gedrag, zoals intimidatie of pesterijen dan wel chantage worden blootgesteld als registratie van hen wordt geëist. Daarom stemt mijn fractie tegen deze wet, hoewel wij het hoofddoel ervan steunen”, aldus Schalk.