Senaat stemt in met Oekraïneverdrag

De Eerste Kamer heeft dinsdag het Oekraïneverdrag goedgekeurd, bijna veertien maanden na het raadgevende referendum waarbij een meerderheid het akkoord verwierp. Het zogeheten associatieverdrag tussen de Europese Unie en Oekraïne kreeg steun van een grote meerderheid.

Negen van de twaalf leden van de CDA-fractie stemden ermee in. In de Tweede Kamer keerden de christendemocraten zich er nog tegen. Ook de senatoren van de ChristenUnie en SGP maakten een andere afweging dan hun collega’s in de Tweede Kamer en gaven het groene licht aan het verdrag.

Op 6 april vorig jaar stemde 61 procent tegen het verdrag tijdens het referendum, bij een opkomst die net boven de 30 procent lag. Het kabinet liet daarop weten de bezwaren van de nee-stem een plek te willen geven in het verdrag. Dat lukte pas eind vorig jaar. In een door premier Rutte aangedragen bijlage bij het verdrag staat onder meer dat het verdrag geen zicht geeft op het EU-lidmaatschap en de EU-landen niet verplicht tot extra veiligheidsgaranties of financiële verplichtingen.

„Mooie steun in de rug van Oekraïne. Eensgezind optreden van EU belangrijk”, twitterde premier Mark Rutte in reactie.

Met de stemming geven Nederland en de EU een belangrijk signaal „aan onze vrienden in Oekraïne”, reageerde voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker. „Oekraïne hoort bij Europa. De toekomst van Oekraïne ligt in Europa.” Hij noemt het partnerschap met Oekraïne „een van onze nauwste en waardevolste samenwerkingsverbanden”.

Juncker dankt de Nederlandse regering en politieke partijen voor hun inspanningen om de in 2014 getekende associatieovereenkomst alsnog goed te keuren. „Ik hoop dat het proces nu snel kan worden voltooid, op tijd voor de top tussen de EU en Oekraïne in juli.”