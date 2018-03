Senaat staat stil bij dood Lubbers

De Eerste Kamer heeft de vorige maand overleden oud-premier Ruud Lubbers herdacht. Kamervoorzitter Ankie Broekers-Knol zei dat de „zakelijke no-nonsenseaanpak” die Lubbers hanteerde een belangrijke vormende factor was voor de politiek in het laatste kwart van de vorige eeuw. Ook premier Mark Rutte was bij de herdenking aanwezig.

Volgens Broekers-Knol was Lubbers „ook zeer betrokken en verbindend”. „Tot in het diepst van zijn wezen ervan overtuigd dat het alleen lukt ‘als we samen aan de slag gaan’. Dat laatste was destijds zeker niet altijd vanzelfsprekend.”

Rutte noemde Lubbers „een man van het hoofd en van het hart”. „Een man die consensus en compromis zo had geïnternaliseerd dat het een tweede natuur was geworden. Ruud Lubbers is van niet te overschatten betekenis geweest voor Nederland en de EU.”

Lubbers overleed 14 februari op 78-jarige leeftijd. Hij leidde in de jaren tachtig en negentig drie kabinetten en is tot de dag van vandaag de langstzittende premier van Nederland. De Tweede Kamer stond twee weken geleden al stil bij zijn overlijden.