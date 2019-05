Segers wil ondernemingsraad versterken

Volgens partijleider Gert-Jan Segers van regeringspartij ChristenUnie moet er worden nagedacht over het wettelijk versterken van de ondernemingsraad. Dat zegt hij in een gesprek met het Nederlands Dagblad zaterdag.

Hij maakt zich zorgen over het polderoverleg tussen werkgevers en werknemers. „Dat overleg gaat steeds moeilijker, en daarom zit ik te denken aan een wettelijke versterking van de ondernemingsraad. Vroeger was het beloningsverschil tussen werkgever en werkvloer een factor vijf. Maar bij veel grote bedrijven is dat nu helemaal misvormd.”

Segers vindt dat er minder aan de markt moet worden overgelaten en meer sturing van de overheid moet komen. Hij vindt niet dat de overheid salarissen moet gaan bepalen. „Dat is een oud-linkse reflex.” In de ondernemingsraad kunnen volgens hem afspraken worden gemaakt over „duurzaamheid en gezonde verhoudingen in de beloning”.

Begin vorig jaar stemde de ChristenUnie nog tegen een motie van de PvdA die de directie van een grote onderneming (minimaal honderd werknemers) verplicht jaarlijks in gesprek te gaan met de ondernemingsraad over de beloningen van de bestuurders, en over de loonverschillen binnen de onderneming. Een meerderheid in de Kamer steunde de motie. Ook minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) schaarde zich achter de motie.