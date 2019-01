Segers: VVD moet afspraken nakomen

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers benadrukt dat de VVD de afspraken over het klimaatbeleid moet nakomen. „Ik gun collega Dijkhoff zijn oneliner in De Telegraaf, maar we kunnen een gemaakte afspraak niet breken.”

In die krant zegt VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff dat er „pittige” gesprekken in de coalitie komen over het vorige maand gepresenteerde klimaatakkoord. „De kans dat ik het akkoord letterlijk uit ga voeren is nihil.” De coalitiepartijen verschillen van mening over de aanpak. In het regeerakkoord is afgesproken om de CO2-uitstoot in 2030 met 49 procent terug te dringen.

„We hebben afgesproken dat we schone, zelf opgewekte energie willen, dat we de wereld beter willen achterlaten voor onze kinderen, dat we mensen willen helpen bij het maken van de overstap naar duurzaamheid. Dat het klimaatakkoord dus ook rechtvaardig moet zijn. Dat zijn de afspraken, dat is waar het om draait, dat is wat we dus ook gewoon gaan doen. Ook Klaas Dijkhoff heeft zich daar aan te houden”, laat Segers weten.