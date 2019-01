Segers: Voor woensdag oplossing kinderpardon

Volgens Gert-Jan Segers van de ChristenUnie moeten de coalitiepartijen voor het Kamerdebat van woensdag een oplossing hebben gevonden voor het kinderpardon. Drie van de vier partijen willen het kinderpardon versoepelen.

„Deze week is er een debat, dan moeten we weten waar we gaan landen”, zei Segers voor aanvang van het wekelijke coalitieoverleg. Ook Klaas Dijkhoff (VVD) zou dat graag willen. „Het fijnste is wel als je voor het debat eruit bent.” Hij verwacht deze dag nog geen oplossing.

Dijkhoff wil vasthouden aan het regeerakkoord. Daarin staat dat het kinderpardon „in haar huidige vorm gehandhaafd” blijft. „Punt is hoe gaan we om met de wensen van anderen en het regeerakkoord, en is daar überhaupt iets te vinden.”

Premier Mark Rutte wilde alleen kwijt dat het „ingewikkeld” is. Volgens Rob Jetten van D66 is „het allerbelangrijkste dat het voorstel om het kinderpardon soepeler toe te passen wordt uitgewerkt”.