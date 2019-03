Segers: samenwerking zoeken op links en rechts

De coalitie zal in de Eerste Kamer samenwerking zoeken op links én rechts. Dat zei partijleider Gert-Jan Segers van de ChristenUnie. „De uitgestoken hand geldt ook voor Forum voor Democratie.” Maar samenwerking met deze partij zal rond het klimaatakkoord „heel moeilijk” worden.

Het kabinet verloor zijn meerderheid in de senaat. Segers verwacht niet dat het kabinet naar een vaste gedoogpartner op zoek gaat, zoals onder het vorige kabinet gebeurde. Toen steunden ChristenUnie, SGP en D66 het kabinet van VVD en PvdA vrij consequent, in ruil voor concessies. „Per onderwerp, per wetsvoorstel zullen we gaan kijken naar een meerderheid.”