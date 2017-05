Segers noemt ‘voltooid leven’ geen breekpunt

Voor ChristenUnie-leider Gert-Jan Seger is het D66-plan om ouderen met een voltooid leven het recht te geven om uit het leven te stappen geen breekpunt in de formatie. Dat maakte hij maandag duidelijk na een gesprek met informateur Edith Schippers. „Ik heb geen blokkades.”

Voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 15 maart noemde hij het onderwerp veelvuldig een breekpunt. „Alles ligt op tafel, ook heel ingewikkelde onderwerpen en vervolgens moet je zien waar je uitkomt”, zei hij nu na overleg met Schippers. „De eerste zet die je moet doen is gaan praten.”

Hij zei verder dat de positie van zijn partij in de formatie de afgelopen dagen niet is veranderd. „Wij zijn beschikbaar om te praten als andere gesprekspartners ons gewenst vinden.” D66 heeft weinig trek in een coalitie met de ChristenUnie. De partijen hebben grote verschillen over medisch-ethische onderwerpen.

