Segers: Nieuw overleg met minister nodig

Minister Grapperhaus van Eredienst moet nog deze week een vervolgoverleg hebben met vertegenwoordigers van kerken.

Dat zei CU-leider Segers maandag, nadat hij kennis had genomen van het communiqué dat het Centraal Joods Overleg, het Contactorgaan Moslims en Overheid, de Hindoeraad, de Boeddhistische Unie en het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO), na overleg met Grapperhaus, hadden uitgebracht.

Volgens Segers zijn de in het communiqué opgeschreven adviezen „een forse en pijnlijke ingreep in de vrijheden die kerken tot nu toe hebben gehad.” De gemaakte afspraken doen wat hem betreft „geen recht aan de manier waarop het overgrote deel van de kerken zich verantwoordelijk hebben getoond in de coronacrisis en veiligheidsmaatregelen hebben genomen.”

Verder stelt hij dat het kerkelijke leven staat of valt met de persoonlijke ontmoeting. „Waar lokaal maatwerk mogelijk is voor theaters en andere culturele instellingen, moet er ook voor kerken ruimte blijven om maatwerk te leveren. Het zou daarom goed zijn als minister Grapperhaus nog deze week in vervolgoverleg met de kerken ruimte zoekt voor maatwerk”, aldus de leider van de kleinste coalitiepartij.

Overigens twitterde Segers zondagmiddag, in reactie op de ophef over Staphorst: „Als je een kerkdienst met 600 mensen houdt, geef je wat mij betreft niet het goede voorbeeld, zoals andere kerken dat wel doen.”