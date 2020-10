Segers: Inzake Staphorst had ik tot tien moeten tellen

CU-leider Gert-Jan Segers vindt dat hij zondag te snel heeft gereageerd op de ophef in Staphorst over de kerkgang aldaar.

Dat schreef hij dinsdag op de website van de ChristenUnie. Nadat zaterdag en zondag ophef ontstond over 600 kerkgangers die de kerkdienst van de hersteld hervormde gemeente in Staphorst bezochten, twitterde Segers zondagmiddag dat men in Staphorst „niet het goede voorbeeld geeft, zoals andere kerken dat wel doen.”

Van die kritische uitlating heeft hij nu spijt. Het was beter geweest als hij, voor hij reageerde, „eerst tot tien had geteld”, schrijft hij nu. „Achteraf had ik genuanceerder willen zijn.”

Segers heeft zich, schrijft hij, er de laatste dagen aan gestoord dat velen een „unfair” oordeel gaven over de gang van zaken in Staphorst. „En terugblikkend heeft mijn inhoudelijke kritiek op het besluit van deze kerk misschien wel bijgedragen aan dat oordeel.”