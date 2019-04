Segers hekelt onderwijsvoorstel Dijkhoff

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers noemt het pleidooi van VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff om de vrijheid van onderwijs in te perken om zo radicalisme aan te pakken „buitenproportioneel”.

„Dijkhoff wil de vrijheid waar heel veel scholen en miljoenen mensen gebruik van maken inperken en dat is niet nodig”, zegt Segers in Trouw. Dijkhoff zei zaterdag in De Telegraaf dat de VVD scherpte heeft verloren. In het artikel kondigde hij aan dat hij de vrijheid van onderwijs wil aanpakken, omdat die misbruikt wordt. „Als sommige lieden met die vrijheden aan de haal gaan, salafistische scholen opzetten, homo’s verketteren of vrouwen onderdrukken, dan moet je ingrijpen en onze vrijheden beschermen”, stelde hij.

Segers zegt het inhoudelijk met Dijkhoff eens te zijn dat de vrijheid moet worden beschermd, maar hekelt het plan. „Misbruik van vrijheid moet je aanpakken, vrijheid is nooit onbegrensd. Maar op deze manier zoekt hij ruzie met de verkeerde mensen.”