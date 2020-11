Segers (CU) waarschuwt voor liberalen, maar wil wel weer meeregeren

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers vindt dat er aan samenwerken met de VVD nadelen zitten. Maar in een volgende periode wil de CU in principe wel opnieuw meeregeren.

Segers plaatste zaterdag tijdens het digitale ChristenUnie-congres vanuit Veenendaal kritische kanttekeningen bij diverse politieke standpunten van de VVD. Dat deed de CU-voorman nadat hij warme woorden had gesproken over de manier waarop VVD-leider en premier Rutte Nederland door de coronacrisis leidt.

Segers: „Tegelijk is het goed om te beseffen dat Rutte niet alleen premier is die zijn werk uitstekend doet, maar hij is ook leider van een partij. En wie op Rutte stemt krijgt er een stuk of 35 liberalen bij.”

Meestal kan de CU prima met hen samenwerken, maar soms ook niet. „Dat zijn ook 35 Kamerleden die -als wij pleiten om de kinderen vanuit de modder van Moria nu snel hier op te vangen- daartegen stemmen. Die aarzelen bij het opkomen voor de schepping. Die ons individualistische belastingstelsel zo ongeveer hebben uitgevonden. En die als het gaat over een mogelijke vaccinatiedrang of zelfs dwang soms helemaal niet zo liberaal zijn.”

Volgens Segers moeten er tegenover „die 35 liberalen toch minstens zeven christelijk-sociale politici van de ChristenUnie staan. Wij zullen staan voor datgene dat beschermwaardig en rechtvaardig is. Wij willen behouden wat waarde heeft.”

Segers wil in principe de volgende kabinetsperiode wel weer meeregeren: „We hebben deze periode stappen kunnen zetten in de goede richting. In de volgende periode willen we dat wéér. We zullen nooit genoegen nemen met de status-quo.”

Maar de partij zal zich tijdens eventuele onderhandelingen stevig opstekllen. Segers: „Als een toekomstige coalitie onze zetels wil, dan krijgen ze onze idealen. Want de waarde van onze idealen is groter dan het aantal van onze zetels.”

Segers legde uit het deelnemen aan de coalitie met VVD, D66 en CDA „soms voelt als het rijden in een bus over een levensgevaarlijke weg – zoals ik in Nepal meemaakte. Over een veel te smalle en steile weg probeerde de bus een bergpas te nemen, terwijl de passagiers, elke handeling van de chauffeur met het zweet op ons voorhoofd volgden. Sturen. Remmen – remmen! Gas! Gas geven… Sturen!”

Segers (CU) waarschuwt voor liberalen, maar wil wel weer meeregeren

Segers legde uit waarom hij zich opnieuw als lijsttrekker beschikbaar stelde. Dat was niet omdat hij „dol is op het pluche. Het comfort van het pluche heb ik nooit gevoeld. Als u het mij vraagt: een coalitie is vaak een spijkerbed; het lopen over het Binnenhof is vaak koorddansen.”

Segers doet stelde zich beschikbaar „omdat onze idealen het waard zijn om voor te vechten. Juist nu is het belangrijk dat we blijven dromen van een nieuwe morgen! Juist nu is het cruciaal dat we blijven kiezen voor datgene dat echt telt! Juist nu komt het eropaan dat wij pal staan voor het goede! Om in de woorden van de beroemde rabbijn Abraham Joshua Heschel te spreken: te strijden voor „het visioen van het goede waarvoor wij hetzij sterven, hetzij levend omkomen – het visioen dat door geen rede kan worden begrensd.”