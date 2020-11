Segers (CU) tegen verklaring die homoseksuele identiteit afwijst

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers vindt dat scholen van ouders geen verklaring mogen vragen waarin ze „homoseksuele identiteit” afwijzen.

Dat schijft Segers in een blog dat hij dinsdagmiddag op internet plaatste. De CU-fractie kreeg veel vragen over de commotie die ontstond over opmerkingen die minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs maandag maakte tijdens een debat over burgerschapsvorming.

„Er kan geen sprake zijn dat iemand vanwege zijn homoseksuele identiteit wordt afgewezen of dat ouders gevraagd worden een verklaring te ondertekenen die die identiteit afwijst”, zo schrijft Segers.

Hij voegt eraan toe dat iedereen wel de vrijheid heeft om een opvatting te hebben over het (homo)huwelijk. „Maar dat mag nooit betekenen dat hun school een onveilige plek wordt voor homo’s en een ouderverklaring daarover mag daar nooit afbreuk aan doen.” Segers vindt dat er geen discriminatie mag plaatsvinden: „Daar mogen we nooit een centimeter op toegeven. Die wet geldt voor iedereen, zonder onderscheid.”

Of Segers vindt dat scholen in een identiteitsverklaring wel van ouders mogen vragen om een homoseksuele levenswijze af te keuren, wil een woordvoerder geen antwoord geven. „We houden het voor dit moment bij deze verklaring.”