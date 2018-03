Segers „blij dat regeren geen vertrouwen kost”

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers is blij dat er geen kiezers weglopen nu zijn partij meeregeert. „Je voelt wel dat je wordt afgerekend op je landelijke prestatie. Als je dan het vertrouwen houdt, dan is dat iets om heel erg blij mee te zijn”, zegt Segers, die hier en daar lichte winst bespeurt.

Kleine coalitiepartijen moeten hun regeringsdeelname vaak bekopen met een verkiezingsnederlaag. Maar ChristenUnie-kiezers „begrijpen dat je soms compromissen moet sluiten”, denkt Segers. Het is wel „hard werken om dat vertrouwen te behouden”.

De ChristenUnie hoopte eindelijk ook eens zetels te veroveren in de grote steden. De partij rekende stiekem op Amsterdam, maar dat lijkt voorlopig niet te lukken. „Het zal spannend blijven vanavond tot de laatste stem is geteld, bijvoorbeeld in de Bijlmer”, zegt Segers. „Tot die tijd houd ik hoop.”