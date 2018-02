Segers: Antisemitisch geweld strenger straffen

Op antisemitisch geweld moeten zwaardere straffen komen te staan. Ook moet er een hardere aanpak komen voor het bedreigen en mishandelen van afvallige moslims. Daarvoor pleit ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers in het AD. De voorman van de coalitiepartij denkt dat hij minister Grapperhaus van Justitie aan zijn zijde heeft.

Segers zegt dat in Frankrijk sprake is van een exodus van joden, omdat ze zich onveilig voelen. Hij zegt ook hier geluiden te horen dat joodse jongeren hun toekomst niet meer in Nederland zien. „Als iemand slachtoffer wordt omdat hij jood is of ex-moslim, dan raakt dat de hele samenleving. Dan staat niet alleen zijn persoonlijke vrijheid en veiligheid onder druk, maar die van de hele maatschappij. Namelijk het principe dat iedereen kan geloven wat hij wil en veilig is.”

Door strenger op te treden, wordt volgens de ChristenUnie-leider ook een signaal afgegeven dat de kleinste groep even belangrijk is als de overgrote meerderheid. „Uiteindelijk vormt een aanval op de vrijheid van de meest kwestbaren een aanval op de vrijheid van ons allen.”

Segers wil ook dat imams en vooraanstaande moslims zich uitspreken tegen het lastigvallen van ex-moslims. „Dit heeft blijkbaar een voedingsbodem, waardoor uiteindelijk tot daden wordt overgegaan.”

Hoeveel zwaarder de straffen moeten worden, zegt de fractievoorzitter van de ChristenUnie er nog niet bij.