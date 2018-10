Segers én Van der Staaij willen Rutte III in de benen houden

Precies een jaar geleden stond het kabinet-Rutte III met de koning op het bordes van Paleis Noordeinde. Coalitiegenoot en ChristenUniefractievoorzitter Segers blikt terug en kijkt vooruit. Zo ook de fractieleider van de meest loyale oppositiepartij, de SGP’er Van der Staaij. Ze zijn er beiden niet op uit om het kabinet te laten vallen.

Het was de langste formatie ooit in Nederland; pas 225 dagen na de verkiezingen had Rutte zijn plannen en zijn ploeg rond. Ondertussen is het kabinet een jaar onderweg. Een dieptepunt voor Segers was de discussie over de afschaffing van de dividendbelasting. „Die overschaduwde de vele goede maatregelen die het kabinet nam.” Het vertrek van minister Zijlstra van Buitenlandse Zaken was ook een dissonant. Segers: „Een hard gelag voor deze man, die zich een betrouwbaar onderhandelaar toonde en ook oog had voor onze belangen.”

Van der Staaij noemt de dividendaffaire „een pijnlijk dossier. Maar nu krijgen tenminste álle bedrijven lastenverlichting, ook de kleinere. Voor het kabinet was het schrappen van deze zwaar bevochten maatregel echt een dieptepunt.”

Wat de SGP betreft is de blijvende fiscale discriminatie van eenverdieners ook een dieptepunt. „Zij moeten serieuze lastenverlichting krijgen.”

Positief is Segers over de acties die het kabinet onderneemt om senioren waardig oud te laten worden. „Twee jaar geleden was er een Kamermeerderheid om mensen die hun leven voltooid achten, een pil te geven. Die discussie is mede door onze inbreng ten goede gekeerd.”

Nieuwe scholen

Blij is de ChristenUniefractievoorzitter met het wetsvoorstel van zijn partijgenoot minister Slob om meer ruimte te bieden voor de stichting van nieuwe scholen. „De vorige kabinetsperiode dreigde een beperking van de onderwijsvrijheid, nu komt er juist meer ruimte.”

Ook Van der Staaij is tevreden met wat hij noemt „de borging van de onderwijsvrijheid.” Hij „vond en vindt het –ook hierom– een goede zaak dat ChristenUnie en CDA deel uitmaken van het kabinet.” Volgens Segers is er alle reden om dit kabinet in de benen te houden.

Venijnige discussie

Maar de marges bij de medische ethiek zijn smal, zo voegt de SGP’er er direct aan toe. „Je zag dat pas ook nog bij de venijnige discussie over Siriz. Er zit een bewindspersoon van ChristenUniehuize op dit dossier, maar de subsidie voor Siriz voor 2019 is –anders dan eerdere jaren– nog niet rond. De tegenstand is venijniger nu de CU in regering zit. Je zag dat ook onder Balkenende IV bij het thema van de gewetensbezwaarde trouwambtenaar.”

Segers vindt dat het kabinet vaart moet maken met de uitwerking van het klimaatakkoord. Hij vindt Van der Staaij hier aan zijn zijde. Die waarschuwt echter wel dat de plannen „haalbaar en betaalbaar” moeten zijn.

De ChristenUniefractievoorzitter vindt verder dat het kabinet snel werk moet gaan maken met het voornemen om het vertrouwen van de burgers terug te winnen: „Daarover staan mooie woorden in het regeerakkoord. Er ligt een belofte om er ook voor mensen te zijn die zich niet begrepen voelen en die teleurgesteld zijn in de politiek.”

Van der Staaij vindt dat het kabinet de komende jaren „extra moet investeren in de veiligheid en Defensie. Wat de SGP’er betreft ziet het kabinet af van de proef met het legaal kweken van wiet: ook de maatregelen die het kabinet wil nemen om de genderideologie uit te rollen in de samenleving, kunnen de SGP’er gestolen worden.

Constructief

De verhoudingen tussen ChristenUnie en SGP zijn goed, zo benadrukt Segers. „Heel anders dan onder Balkenende IV, toen de ChristenUnie ook in de regering zat. De SGP stelt zich buitengewoon constructief op, en daar ben ik dankbaar voor. Mogelijk dat de partij nog meer kan betekenen als de coalitie volgend jaar onverhoopt de meerderheid in de Eerste Kamer verliest.

Van der Staaij reageert afwachtend: „Wat er volgend jaar gaat gebeuren, is koffiedik kijken. De SGP is er in ieder geval niet op uit om dit kabinet zo snel mogelijk ten val te brengen.”