Screening sollicitant gedeeld in Benelux

Werkgevers moeten eenvoudig kunnen achterhalen wat voor vlees ze in de kuip hebben als iemand uit een buurland solliciteert. Nederland, België en Luxemburg gaan daarom meer werk maken van de uitwisseling van informatie over een potentiële werknemer, bijvoorbeeld zijn of haar strafblad. Nu gebeurt dat al met mensen die werken met kinderen, maar dat zou moeten worden uitgebreid.

Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) tekende donderdag in Luxemburg met zijn Benelux-collega’s een verklaring over versterking van de samenwerking rond zogenoemde ‘pre-employmentscreening’. De manier waarop dit in Europa gebeurt, verschilt per land. Dat is reden voor de Benelux om samen met Duitsland te onderzoeken hoe de informatie-uitwisseling kan worden verruimd en verbeterd.

EU-landen kunnen sinds 2012 al in de databank ECRIS controleren of iemand uit een andere lidstaat is veroordeeld. De drie bewindslieden willen bijdragen aan een goede doorstroming van informatie via dit strafregister, onder meer door werkgevers en overheidsinstanties bewuster te maken van de mogelijkheden.