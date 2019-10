Schouten: woningmarkt snel vlot trekken

Het kabinet wil de woningmarkt binnen enkele weken vlot trekken. Dat zegt minister Carola Schouten (Landbouw) in een interview met De Telegraaf in aanloop naar het bouwprotest op het Malieveld woensdag.

„We willen nu een eerste drempelwaarde specifiek voor de woningmarkt. Dat kan door direct maatregelen te nemen die zorgen voor minder stikstofneerslag in de natuur. Daar zetten we alles op in. Dat is een kwestie van weken. Vooral kleine en middelgrote projecten moeten daar van profiteren. Dat kan oplopen tot plannen voor tweehonderd woningen. Voor echt grote nieuwbouwwijken is al een andere procedure”, aldus Schouten.

Volgens Schouten komt er niet direct een drempelwaarde omdat „door de uitspraak van Raad van State compensatiemaatregelen tegenover stikstofuitstoot moeten worden gezetten die écht effect hebben”. Schouten: „Dat is de discussie waar we nu met de Raad van State over zitten. Mag er bijvoorbeeld tijd tussen een bouwproject en de uitvoering van die compensatie zitten? Voor de woningbouw willen we daar alles op richten. Het zal een ingroeimodel zijn.”