Schouten verzekert boeren: Geen halvering veestapel

„Zolang als ik minister van Landbouw ben, betekent dat ook dat er wat mij betreft geen halvering van de veestapel komt.” Gejuich viel minister Carola Schouten ten deel toen ze deze opmerking maakte bij het boerenprotest, dinsdag op het Malieveld in Den Haag.

Kort daarvoor kreeg ze nog forse kritiek. Actieleider en schapenhouder Bart Kemp was niet mals tegenover de bewindsvrouw naast hem op het podium: „Wat heeft u er een puinhoop van gemaakt. Wat heeft u een chaos aangericht. U hebt met uw beleid het grootste boerenprotest in de Nederlandse geschiedenis veroorzaakt.”

Het vorige maand door D66 gelanceerde idee om de Nederlandse veestapel te halveren, kwam veelvuldig ter sprake op het Haagse Malieveld. Ook voormalig CDA-staatssecretaris Henk Bleker refereerde eraan. „De boodschap die u afgeeft is: Halvering? Hoezo!? Wat gaan we halveren? We gaan de Haagse bemoeizucht halveren.”

Kamerleden die de boeren toespraken, werden wisselend ontvangen. De boosheid van de agrariërs kwam tot een climax toen Tjeerd de Groot sprak, de man achter het D66-plan. Boeren keerden zich massaal met hun rug naar het podium, en vele middelvingers werden opgestoken. GroenLinks-leider Jesse Klaver wachtte een vergelijkbaar onthaal. „Dit is het eerlijke verhaal, en laat niet zand in je ogen strooien door mensen die je naar de mond praten. Van waardering kan de schoorsteen niet roken”, zei De Groot.

Overwaaien

CDA’er Jaco Geurts zei dat hij zolang hij in de Tweede Kamer zit, zal strijden tegen een gedwongen krimp van de veestapel. „Gaan we niet doen”, zei ook VVD-Kamerlid Helma Lodders over het halveringsvoorstel. En Carla Dik-Faber (ChristenUnie) verzekerde: „Zolang ik in de Kamer zit, zal er geen halvering van de veestapel komen.”

Theo Hiddema (Forum voor Democratie) gaf de boeren een waarschuwing mee: „Laat het niet overwaaien. Wat u van de politiek te horen en te zien krijgt, zijn betrokken gezichten en empathische waardering voor uw prachtige beroepsgroep, in de hoop dat u het volgende week vergeten bent. U moet blijven protesteren, u moet blijven komen.”

Roelof Bisschop (SGP) sprak van „een enorme steun in de rug.” Halvering noemde hij „een raar uitgangspunt.”