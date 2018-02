Schouten verbiedt houden van risicovolle honden niet

Minister Schouten (Landbouw) gaat het fokken, invoeren en houden van risicovolle honden zoals pitbulls en staffords niet verbieden.

De PvdA drong daar woensdag tijdens een Kamerdebat over dierenwelzijn op aan. Omwille van de veiligheid van mensen en dieren horen gevaarlijke honden niet op straat, vindt die partij.

Schouten stelde dat een verbod juridisch niet haalbaar is. „Dan moet je eerst feitelijk kunnen onderbouwen dat een bepaald hondenras per definitie agressief is. Daar zijn geen objectieve gegevens over.” Ze wees erop dat honden niet agressief worden geboren. Ze kunnen wel gevaarlijk worden gemaakt door hun baas.

De minister wil, net als de PvdA, wel bijtincidenten door risicovolle honden zo veel mogelijk voorkomen. Dat is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de hondeneigenaar, meent ze. Als zij niet goed met hun hond omgaan, kan de gemeente hun ertoe verplichten een cursus te volgen over de verzorging van hun dier.

Schouten gaat met gemeenten bespreken of die problemen ervaren door zwerfkatten. Daarna bekijkt ze of de registratie van katten via een chip haalbaar en wenselijk is. Een Kamermeerderheid, aangevoerd door D66, wil dat graag geregeld zien.