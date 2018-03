Schouten: SGP-jongeren, denk met me mee

Denk met me mee, vroeg minister Schouten (Landbouw) zaterdag tijdens de SGP-jongerendag in het Beatrixtheater aan haar honderden toehoorders.

„Hoe kunnen wij de verspilling van voedsel beter aanpakken? Help mij aan ideeën.”

Jongeren moeten zich ook bezinnen op nieuwe technieken voordat die ingeburgerd zijn, zoals het kunstmatig kweken van vlees. „Moeten we dit willen, of brengt deze ontwikkeling veel gevaren met zich mee? Dat vraagt om een moreel debat.”

Als derde noemde de bewindsvrouw onze manier van consumeren. „Kunnen we daarmee blijven doorgaan? Zijn we bereid om de echte waarde van ons voedsel te vergoeden, doen we recht aan de mensen die het eten produceren, aan het milieu?” Schouten noemde het „goedkoop” om af te geven op boeren, „als we hen niet eerlijke prijzen durven betalen.”

SGP-jongerenvoorzitter Willem Pos wees in zijn openingswoord op de Farizeeën in de tijd van omwandeling van de Heere Jezus op aarde. „Wij kunnen in onze gereformeerde gezindte –net als de Farizeeën– heel goed weten hoe het allemaal moet. Maar ondertussen nalaten eerlijk te handelen, goed te doen en te geloven.”