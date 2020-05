Schouten: ruimen nertsenhouderijen geen taboe

Het ruimen van nertsenhouderijen waar dieren besmet zijn met het nieuwe coronavirus is „geen taboe”, maar komt alleen in beeld als dat nodig is om de volksgezondheid te beschermen. Dat heeft landbouwminister Carola Schouten gezegd tijdens het vragenuur in de Tweede Kamer.

Op vier nertsenhouderijen in Noord-Brabant zijn tot dusver besmettingen vastgesteld. Het virus waarmee de dieren zijn geïnfecteerd is afkomstig van mensen. Maar inmiddels staat van twee mensen vast dat zij het op hun beurt hebben opgelopen door contact met nertsen. Inmiddels gelden voorzorgsmaatregelen voor alle fokkerijen in Nederland, en wordt onderzocht waar het virus nog meer rondwaart.

Het virus is tot dusver niet aangetroffen in lucht- en stofmonsters die rond besmette bedrijven zijn genomen. Dat wijst er volgens Schouten op dat het besmettingsrisico voor mensen en dieren in de omgeving „verwaarloosbaar” is. Maar het onderzoek staat niet stil en nieuwe uitkomsten kunnen leiden tot nieuwe maatregelen, aldus de minister.

Later deze week moet bijvoorbeeld blijken of de pups die de afgelopen weken geboren zijn, ook besmet zijn. Deze jonge dieren zouden een „reservoir” kunnen vormen waarin het virus kan blijven rondgaan, ook als de epidemie bij mensen is uitgedoofd. Dan kunnen uiteindelijk ook weer mensen besmet raken, is de vrees.

„Als er reservoirs zijn, kan je aan ruimen denken”, aldus Schouten. Zij noemde het „een ultiem middel, dat we niet zullen schuwen als het nodig is”. Maar zo’n besluit zal alleen worden genomen als er risico’s zijn voor de volksgezondheid, en op basis van gedegen onderzoek.

De linkse oppositiepartijen vinden de aanpak van Schouten niet doortastend genoeg. Zij willen dat zij meteen ingrijpt en niet wacht op de uitslagen van allerlei onderzoeken. Sinds een maand geleden de eerste besmettingen werden gevonden, zijn miljoenen pups geboren. Daardoor is het mogelijke reservoir „vijf keer groter geworden”, waarschuwt fractieleider Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren.

Ook bij coalitiepartijen leven zorgen. „Bij Q-koorts hebben we helaas gezien wat er gebeurt als je eerst onderzoek doet en daarna pas ingrijpt”, zegt D66’er Tjeerd de Groot. Die ziekte, die haar oorsprong vindt bij geiten, maakte tussen 2007 en 2010 duizenden mensen ziek, van wie er tientallen overleden.

De Tweede Kamer wil Schouten nog nader spreken over de kwestie. Er komt binnenkort een apart debat.