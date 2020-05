Schouten: Ruimen nertsen geen taboe

Minister Schouten van Landbouw schuwt overgaan tot het ruimen van nertsen niet, mocht dat nodig zijn.

„Er zijn geen taboes en volksgezondheid staat op één”, zei de bewindsvrouw dinsdagmiddag tijdens het vragenuur in de Tweede Kamer. Een beslissing neemt de minister echter nog niet; ze wil eerst onderzoeksresultaten afwachten.

Op dit moment is op vier nertsenbedrijven in Noord-Brabant corona vastgesteld. Zeker twee mensen zijn naar alle waarschijnlijkheid met het virus besmet door de dieren. Daarmee is Nederland het eerste land waar het overspringen van dier op mens van Covid-19 aannemelijk is gemaakt, los van het uitbreken van het virus in China.

Eind deze week moet uit onderzoek meer bekend worden over het risico van de besmette nertsenhouderijen voor de volksgezondheid. Experts moeten op basis van de onderzoeksresultaten inschatten of het virus op de bedrijven binnen afzienbare tijd zal uitdoven, of dat het risico groter is dat dieren een reservoir van het virus zullen gaan vormen. Als dat laatste het geval is, lijkt ruimen een voor de hand liggende optie.

Juist in de afgelopen weken zijn er miljoenen nertsen, die voor het bont worden gehouden, geboren. Dat komt neer op een verveelvoudiging van het aantal nertsen in Nederland. Als blijkt dat het virus ook onder de pubs rondwaart, kan dat zorgen voor een tweede golf en een „reservoir” van het virus, aldus deskundige Arjan Stegeman maandag tijdens een bijeenkomst in de Tweede Kamer.

Volgens Schouten is het scenario dat het virus zal uitdoven echter ook nog mogelijk. Ruimen is „een ultiem middel, dat we niet schuwen als het nodig is.” Dat besluit wordt genomen als er „een groot gevaar is voor de volksgezondheid en de diergezondheid”, en op basis van onderzoek.

Dat de minister daarop wil wachten, kwam haar op kritiek te staan van verschillende partijen. Volgens Esther Ouwehand (PvdD) zou het voorzorgsprincipe leidend moeten zijn, in plaats van dat onderzoek wordt afgewacht.

Hoe dan ook is het houden van nertsen in Nederland een aflopende zaak. Uiterlijk per 1 januari 2024 moeten de nertsenbedrijven gesloten zijn.