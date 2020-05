Schouten: pulsvissen niet direct hervatten na positief rapport

Dat wetenschappers positief zijn over pulsvissen, betekent volgens landbouwminister Carola Schouten niet dat vissers er gelijk weer mee aan de slag kunnen. Dat zei ze woensdag na afloop van de ministerraad. De Internationale Raad voor Onderzoek der Zee (ICES) stelde woensdag dat pulsvisserij duurzamer en minder schadelijk is dan vissen met sleepnetten en het verbod erop niet nodig is.

Hoewel Schouten het rapport weer onder de aandacht wil brengen in Europa, waarschuwt ze vissers dat het verbod voorlopig van kracht blijft omdat de wetgeving hierover pas net is vastgesteld. „Maar het rapport van ICES is opgesteld door gerenommeerde wetenschappers en de Europese Unie zegt daar waarde aan te hechten. De feiten spreken voor zich en ik wil dat Europa daarop reageert.”

Bij de vangsttechniek worden vissen opgeschrikt door stroomstootjes en zo het net in gedreven. Vorig jaar besloot de Europese Unie pulsvissen vanaf 1 juli 2021 te verbieden, omdat het slecht zou zijn voor de zeebodem, biodiversiteit en dierenwelzijn.

Frankrijk en België liepen op dit verbod vooruit door het in hun eigen wateren al te verbieden. Franse vissers klaagden dat ze het oneerlijke concurrentie vinden dat Nederlanders er wel mee door mochten gaan. In Europa namen de Fransen ook het voortouw om een verbod te realiseren.

Coalitiepartijen VVD en ChristenUnie reageerden woensdag dat het verbod nu zo snel mogelijk opgeheven moet worden. Ook CDA-Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik noemt het goed nieuws en verwacht dat „de Europese Commissie nu direct handelt en de achterhaalde wetgeving snel herziet”.