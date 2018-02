Schouten pakt problemen rituele slacht aan

Minister Schouten (Landbouw) wil de problemen met de nieuwe regels rond ritueel slachten op korte termijn oplossen. Tijdens een Kamerdebat donderdag liet ze weten binnenkort in gesprek te gaan met de Joodse en islamitische gemeenschap.

In het debat over de problemen bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) –toezichthouder op de slachterijen– legden diverse Kamerleden de vinger bij de gevolgen van strengere regelgeving, die op 1 januari van kracht werd. Onlangs bleek dat de Joodse gemeenschap moeite heeft om aan koosjer vlees te komen.

Probleem is dat dieren die niet binnen veertig seconden buiten bewustzijn zijn, volgens de nieuwe regels alsnog moeten worden bedwelmd of doodgeschoten. Volgens orthodoxe Joden is het vlees dan echter niet meer koosjer.

Volgens CU-Kamerlid Dik-Faber mag de bewusteloosheid op twee manieren worden vastgesteld, maar „lijkt de NVWA haar eigen gang te gaan”. Daardoor is volgens haar mogelijk onnodig ingegrepen tijdens de slacht, met afkeuring als gevolg. Öztürk (DENK) zei dat er ook bij islamitische slagers moeilijkheden zijn.

Minister Schouten erkent dat er problemen zijn. Ze laat zich wekelijks informeren over de situatie. „Alle partijen moeten wennen aan de nieuwe afspraken. Overigens heb ik geen indicaties dat de NVWA strengere normen hanteert. Maar ik ga met de Joodse en islamitische gemeenschap in gesprek. Als de nieuwe aanpak niet werkt, zoeken we een oplossing.”