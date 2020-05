Schouten over slachthuis: regels niet volgen heeft consequenties

Als slachthuizen de coronarichtlijnen niet volgen, kan dat consequenties hebben. Dat benadrukte minister Carola Schouten (Landbouw) woensdag, in reactie op de sluiting van een slachterij van Vion in Apeldoorn.

De beslissing om het terrein van het slachthuis af te sluiten werd genomen door de Veiligheidsregio, maar Schouten zei er wel „volledig achter” te staan.

De minister sprak dinsdag nog met vertegenwoordigers van de vleessector over aanvullende maatregelen om besmettingen met corona tegen te gaan. „Ik heb onderstreept dat het in hun eigen belang is dat de regels worden gehandhaafd”, zei Schouten een dag later. „Het is echt in hun belang dat werknemers op een veilige manier kunnen werken, wonen, vervoerd worden. Als dat niet het geval is, zijn er consequenties. Dat merken ze vandaag.”