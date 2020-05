Schouten: nertsenfokkers kunnen eerder stoppen

Nertsenbedrijven kunnen eerder stoppen dan 2024, wanneer er een verbod op het fokken van nertsen van kracht wordt. Dat zei minister Carola Schouten van Landbouw woensdag. Een dag eerder kwam naar buiten dat een nerts mogelijk een medewerker van een nertsenfokkerij heeft besmet met het coronavirus.

Schouten zei dat er al voor de corona-uitbraak een subsidieregeling in elkaar werd gezet voor de nertsenfokkers om ze tegemoet te komen als ze willen stoppen. „Daar proberen we nu de snelheid in te krijgen.” Volgens de bewindsvrouw kunnen de bedrijven als ze dat willen wel gewoon doorwerken tot 2024. „Maar als ze sneller willen stoppen, willen we dat mogelijk maken.”

Regeringspartij D66 vraagt zich af of het niet beter is om de bedrijven nu te sluiten. Daar ziet Schouten geen aanleiding toe na de mogelijke besmetting. „Ruimen doe je alleen als er een groot risico is voor de volksgezondheid en diergezondheid.” Ze wijst erop dat de nertsen in de stal blijven en daar goed te controleren zijn. Bovendien lijken de dieren elkaar niet in zo’n mate te besmetten dat ruimen noodzakelijk is, aldus Schouten.

Ook GroenLinks en Partij voor de Dieren willen de nertsenbedrijven versneld sluiten. „Coronavirus springt over van dier op mens. De grote bio-industrie in Nederland brengt gezondheidsrisico’s met zich mee. Kabinet moet niet afwachten, maar per direct nertsenfokkerijen dicht en een fokverbod. Bont is nooit belangrijker dan mensenlevens”, twitterde Jesse Klaver.

„Dit lijkt een uniek geval”, zei directeur Jaap van Dissel van het RIVM in de Tweede Kamer. Tot dusver bleken dieren steeds besmet te zijn door mensen. Nu lijkt voor het eerst een dier een mens met het coronavirus te hebben geïnfecteerd. Eén mens besmet door een dier is nog geen „generaal beeld”, aldus Van Dissel. Het is volgens hem een „complex verhaal”.

Alle circa 140 nertsenfokkerijen worden nu onderzocht op de aanwezigheid van het coronavirus. Daarbij worden de dieren gecontroleerd op antistoffen om te kijken of ze het virus onder de leden hebben of hebben gehad. Eerder onderzoek heeft uitgewezen dat het coronavirus in de stallen te vinden is. Buiten het bedrijf kwam het coronavirus niet voor.

Medewerkers van besmette bedrijven moeten tijdens hun werk beschermingsmiddelen gebruiken. Ook mogen er geen bezoekers in de stallen komen en mogen de dieren en de mest niet van het terrein af. Verder wordt de meldplicht uitgebreid, wat inhoudt dat symptomen van corona bij de nertsen moet worden gemeld bij de NVWA.