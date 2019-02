Schouten kan pulsvissers weinig hoop bieden

De kans dat Nederland er nog in slaagt een naderend Europees verbod op de pulsvisserij te voorkomen of zelfs maar verzachten, is bijzonder klein. Verantwoordelijk minister Carola Schouten vreest eerder een verdere aanscherping, zegt ze tegen de Tweede Kamer.

Vorige week werd duidelijk dat er een Europees totaalverbod komt op pulsvisserij. Voor een deel van de Nederlandse vissers die gebruik maken van pulstechnologie, komt er een overgangsperiode van zo’n anderhalf jaar. Het compromis maakt evenwel nog niet duidelijk hoeveel bedrijven op die manier nog enig respijt krijgen.

Hoe het besluit precies uitpakt, is nog afhankelijk van de behandeling door het Europees parlement en de raad van regeringsleiders van de EU. Schouten zegt evenwel niet de indruk te willen wekken „dat er nog heel veel valt te redden”. Om er zoveel mogelijk uit te slepen voor Nederlandse vissers zal ze naar eigen zeggen „behoedzaam” moeten opereren.