Schouten kan niet meer melkveehouders helpen

Minister Schouten (Landbouw) breidt de knelgevallenregeling voor het fosfaatrechtenstelsel niet uit. Ze ziet daarvoor geen ruimte, aldus de bewindsvrouw woensdag.

Het fosfaatrechtenstelsel moet ervoor zorgen dat de productie van fosfaat (via de mest) door de melkveehouderij onder het fosfaatplafond –een met Brussel afgestemd maximum– komt. Dat ligt op 84,9 miljoen kilo fosfaat. Schouten heeft echter al voor 85,4 miljoen kilo aan fosfaatrechten toegekend. De Europese Commissie eist dat het aantal toegekende rechten onder het plafond komt.

Omdat een overschrijding van het fosfaatrechtenplafond „te allen tijde moet worden voorkomen” en het aantal toegekende rechten nu al het plafond overschrijdt, ziet Schouten geen mogelijkheid om nóg meer boeren tegemoet te komen die in de problemen komen door het fosfaatrechtenstelsel. Dat kan alleen als alle niet-grondgebonden melkveehouders extra worden gekort op de fosfaatrechten die ze krijgen. Daar ziet Schouten „geen draagvlak voor.” Nieuwe uitzonderingen maken leidt ook tot nieuwe onzekerheid voor de hele sector. „Dit zou het draagvlak voor het stelsel ernstig ondermijnen.”

Ingrijpende gevolgen

Haar besluit betekent dat de ongeveer 800 melkveehouders die hadden geïnvesteerd in nieuwe stallen, maar die op 2 juli 2015 nog niet voldoende koeien hadden om deze te vullen, niet in aanmerking komen voor de knelgevallenregeling. De minister voelt met hen mee. „Ik realiseer me dat dit ingrijpende gevolgen kan hebben voor individuele melkveehouders en hun gezinnen.”

Faillissementen zijn niet uit te sluiten. Schouten roept banken op „tot het uiterste” te gaan om de ondernemers die in financiële problemen komen, te ondersteunen. „Ik verwacht dat zij hun verantwoordelijkheid nemen en zich inspannen om te voorkomen dat toekomstgerichte bedrijven noodgedwongen moeten stoppen.”

In goed vertrouwen

Voor sommige startende bedrijven wil Schouten wel enige extra ruimte creëren, mits de Commissie hiermee akkoord gaat. SGP’er Bisschop is blij met die tegemoetkoming. Maar hij vindt ook dat Schouten andere boeren die in goed vertrouwen onomkeerbare financiële verplichtingen zijn aangegaan en nu in grote problemen dreigen te komen, niet in de kou mag laten staan.