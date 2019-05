Schouten: haaien en roggen beter beschermen

Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) wil haaien en roggen in de Noordzee beter beschermen. Ze kondigt woensdag aan dat Rijkswaterstaat onderzoek gaat doen naar de staat van deze vissen zodat vissers belangrijke gebieden voor deze dieren kunnen mijden.

Haaien en roggen belanden nu nog te vaak als bijvangst in vissersnetten, aldus Schouten, die ook in Caribisch Nederland maatregelen neemt. In de wateren rond Bonaire, Sint Eustatius en Saba mag niet meer worden gevist op haaien en roggen. Het in bezit hebben van deze soorten wordt verboden en vissers moeten haaien die zij onbedoeld in hun net hebben voorzichtig vrijlaten.