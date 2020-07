Schouten: geen ruiming nertsenfokkerijen in zuidoosten Brabant

Minister Carola Schouten van Landbouw geeft geen gehoor aan de oproep van de veiligheidsregio Brabant-Zuidoost om alle nertsen in die regio preventief te ruimen. „Dat is nu niet aan de orde”, schrijft ze aan de Tweede Kamer. Wel worden bestaande maatregelen aangescherpt.

Al bij 22 nertsenbedrijven is het coronavirus geconstateerd. De veiligheidsregio wil overgaan tot preventieve ruiming om verdere besmetting te voorkomen. „Deze maatregel treffen we alleen als er geen andere mogelijkheid bestaat om de volksgezondheid of diergezondheid te beschermen”, aldus de bewindsvrouw.

Schouten heeft besloten dat medewerkers op alle nertsenbedrijven verplicht mondkapjes en gezichtsschermen moeten gaan dragen. Verder gaat de NVWA het toezicht intensiveren. Omdat nog steeds niet duidelijk is hoe alle bedrijven zijn besmet, wordt het Outbreak Management Team, dat het kabinet adviseert over de bestrijding van de corona-epidemie, nogmaals gevraagd om een risicobeoordeling en advies.